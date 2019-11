Un giro di spaccio dietro la "copertura" di un autolavaggio. Sequestrato anche un mitra da guerra

Un viavai di persone che frequentava l'autolavaggio senza però usufruire del servizio ha destato alcuni sospetti nelle scorse settimane a Sassuolo, dove un'attività posta in fondo a via San Martino è finita nel mirino degli agenti del Commissariato di Polizia. Dopo i doverosi accertamenti, ieri pomeriggio è scattato il blitz dei poliziotti, con anche il supporto di un'unità cinofila, che ha permesso di smascherare gli affari illeciti dei gestorei dell'impresa, padre e figlio.

Il cane antidroga ha fiutato qualcosa in una roulotte posizionata nel cortile di pertinenza dell'attività, dove effettivamente è stato scoperto un vasto campionario di droga, con diverse dosi già pronti e altra sostanza invece ancora da tagliare e preparare per la vendita. Nel complesso sono stati sequestrati circa 150 grammi di marijuana, 9 di hashish e circa 50 di cocaina, di cui 40 in sasso. Sono stati trovati anche bilancini ,materiale per confezionare le dosi, bicarbonato per il "taglio" e denaro contante.

La perquisizione ha però consentito di scoprire ben altro nascosto in quella roulotte. I poliziotti hanno infatti notato la presenza di alcune armi detenute illegalmente dai due. Non si trattava solo dell'assenza del porto d'armi, bensì della natura stessa degli oggetti: un fucile mitragliatore Madsen con 5 caricatori e proiettili 7.62x21 Nato, catalogata come arma da guerra, oltre ad una vecchia pistola semiautomatica con matricola abrasa e ad un pugnale.

I due, tratti in arresto sia per il possesso della droga che delle armi, non hanno fornito spiegazioni sull'armamentario a loro disposizione: gli inquirenti stanno cercando di capire se per caso le armi sono state utilizzate in passato, o se serano parte di un piano criminale che si sarebbe sviluppato in futuro.