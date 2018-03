Continue liti fra vicini di casa, la Polizia sequestra un piccolo arsenale

Ieri un equipaggio inviato dal Commissariato di Polizia è intervenuto presso una abitazione in Carpi, dove era stata segnalata una lite tra condomini. Una situazione di coflitto purtroppo nota, certificata da altri interventi delle Forze di polizia e da precedenti reciproche denunce sporte da due famiglie residenti, evidentemente ai ferri corti per questioni di convivenza.

Come previsto dal protocollo in situazioni di criticità, poiché uno dei contendenti detenere armi da sparo regolarmente denunciate, gli agenti hanno proceduto all’immediato ritiro a scopo cautelare delle armi in quesione, in applicazione di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La normati, infatti, mira ad evitare che la disponibilità di armi possa, in particolari contesti, agevolare i possessori nella commissione di gravi reati.

Gli agenti hanno poi accertato che l'uomo, un italiano di 62 anni aveva nella propria disponibilità anche due pugnali e diversi proiettili non denunciate all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Anche questi oggetti sono stati sequestrati e l'uomo è stato denunciato per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni.