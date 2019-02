Serata nel locale con in tasca un tirapugni elettrico, denunciato

Stanotte, verso le ore 2.30 circa, i carabinieri di Carpi sono intervenuti dopo una segnalazione giunta da Mattatoio Culture Club. Nel locale di Piazzale Re Astolfo, infatti, si trovava un avventore molesto, che stava dimostrando un atteggiamento molto aggressivo, facendo temere per l'incolumità pubblica: i militari intervenuti lo hanno fermato e riportato alla calma, scoprendo però un elemento che si è trasformato in una denuncia penale, nonostante non vi fossero stati atti di violenza.

L'uomo, un carpigiano 39enne di professione operaio, aveva con sè nella tasca del giubbotto un tirapugni elettrico perfettamente funzionante: si tratta di un oggetto di libera vendita, ma che no può essere portato pubblicamente. L’arma è quindi stata sequestrata e l’uomo dovrà rispondere del reato di “porto di oggetti atti ad offendere”.