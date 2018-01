Serate disco senza licenza, multa e segnalazioni per il Duecentododici

Brutte notizie per il noto locale di via Galilei, il Duecentododici 212, che prorio recentemente ha ampliato i propri spazi e la propria offerta. Lo scorso venerdì il ristorante modenese è finito nella rete dei controlli da parte della Questura, che con la sua Sezione Amministrativa sta eseguendo verifiche in molti esercizi della città e della provincia per verificare che tutto sia in regola sia sotto il profilo delle licenze che sotto quello della sicurezza degli avventori.

I poliziotti hanno accertato che in via Galilei era stata organizzata, con tanto di pubblicità, una serata che aveva tutti i connotati di una tipica festa da discoteca. Personale all'ingresso per la verifica degli ingressi, musica ad alto volume con due diverse console dj su due piani, luci stroboscopiche e piste da ballo. Peccato che il titolare dell'esercizio non disponesse della licenza adeguata per organizzare questo tipo di eventi.

Un locale discoteca deve essere infatti munito di una specifica autorizzazione (come previsto dall'articolo 86 del Tulps, ndr), che ovviamente prevede accorgimenti molto rigidi per la sicurezza degli ambienti, che devono essere validati da un'apposita commissione di esperti. Il titolare del 212 possiede invece una semplice licenza per i cosiddetti "piccoli intrattenimenti": si tratta quindi di un locale destinato a bar-ristorante che può al massimo organizzare esibizioni di pianobar o simili.

I poliziotti hanno invece verificato che nell'edificio si trovavano oltre 400 persone, più del doppio della capienza del ristorante, con evidenti situazioni di pericolo legate, ad esempio, alle uscite di sicurezza e ai percorsi di evacuazione e alla calca che si era generata fra i tavoli dopo la cena.

Come previsto dal Testo Unico, il gestore è stato multato per l'esigua cifra di 516 euro, ma a suo carico sono state inoltrate anche segnalazioni al Comune di Modena e alla Procura. L'informativa al Comune obbliga il Sindaco - in quanto responsabile della pubblica sicurezza - ad emettere un ordine di cessazione per l'attività abusiva della "discoteca", che se reiterata potrebbe portare anche alla sospensione della licenza per la normale attività di ristorazione. A sua volta, la Procura potrebbe aprire un fascicolo per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, Al momento non esiste però una denuncia.

La Polizia Amministrativa ha fatto sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di tutelare da un lato la libera concorrenza fra gli esercenti e dall'altro l'incolumità delle persone che affollano i locali durante la notte, spesso inconsapevoli delle regole imposte a livello amministrativo.