Non rispettati i limiti nell'orario di lavoro degli autisti, guai in vista per Seta

“La verifica nell’ambito di competenza dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena ha accertato violazioni alla normativa sullo straordinario, sul riposo settimanale e sulle ore di guida continuative ex art.5 della Legge 138/58”. E' quanto secondo fonti sindacali è stato riportato dagli ispettori che nelle scorse settimane hanno monitorato la gestione del personale da parte di Seta Spa sui tre bacini di competenza dell'azienda del Tpl.

In altre parole, a Seta viene contestato il fatto di non aver rispettato il limite imposto dalla legge per il tempo di guida consecutiva per gli autisti, che non può superare le 5 ore e che può riprendere solo dopo almeno un'ora di pausa.

Un tema al centro di lunghi mesi di battaglie sindacali, che suona dunque come un punto a favore dei rappresentanti dei lavoratori: "L’esito della verifica Ispettiva da una risposta forte ai tanti “silenzi” e alle tante richieste di incontro inoltrate alla proprietà – commentano Cisl, Uil, Faisa e Ugl – il cda di Seta, gli Azionisti, i Dirigenti sono i responsabili di quanto sta ancora accadendo in Azienda e del disagio provocato ai Cittadini. A fronte della certificazione delle violazioni che confermano la fondatezza delle motivazioni della nostra vertenza, riteniamo che i vertici di Seta farebbero bene a dimettersi".



"Oggi noi chiediamo che le Proprietà di Seta escano dall’indifferenza e diano al più presto una nuova Governance all’Azienda Seta con amministratori ,nel rispetto dei ruoli, capaci di recuperare le normali relazioni industriali che sono uno strumento indispensabile per affrontare il futuro di Seta e del TPL", aggiungono le quatto sigle che si battono da tempo insieme.

Dal canto suo, invece, il sindacato Usb chiede quindi di "annullare tutti i procedimenti disciplinari a carico dei lavoratori, che per ragioni varie e personali, non potevano fare lo straordinario richiesto" e avvisa che "vigilerà con attenzione per far si che questo avvenga".