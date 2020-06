Ubriaco spacca la vetrina di un bar, sfonda un cancello e minaccia i presenti

Pomeriggio caotico quello di ieri nella tranquilla Camposanto, dove uno straniero ubriaco ha causato non pochi danni e grattacapi. L'uomo, un 48enne marocchino residente in zona, pregiudicato assai noto ai carabinieri, è entrato già ubriaco dentro un bar pretendendo di avere un’altra birra. La barista ha saggiamente rifiutato di fornire altro alcol, ma ha scatenato così l’ira dell’avventore, che ha dato completamente in escandescenza.

Dopo essersi denudato, il nordafricano ha preso a pugni la vetrina del locale mandandola in frantumi. Poi l’uomo, appropriatosi di una bottiglia di alcool da dietro il bancone, è salito a bordo della sua auto e si è allontanato. Il viaggio non è duato molto, viste anche le sue condizioni: ha raggiunto un circolo privato del paese e ne ha sfondato il cancello di ingresso. Non pago ha iniziato a brandire il crick all’indirizzo dei presenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, però, sono stati chiamati i carabinieri di San Felice sul Panaro e di Mirandola che sono riusciti a bloccarlo e mettergli le manette. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di furto aggravato continuato, danneggiamento e minacce aggravate.