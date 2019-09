Tensione a Formigine, minaccia le autorità con un coltello per evitare lo sfratto

Ieri mattina presso un'abitazione di Formigne si sono vissuti momenti di tensione, a seguito dell'esecuzione di uno sfratto a carico di una famiglia di origine nordafricana. La donna, una 45enne, ha infatti reagito in modo violento all'arrivo dell'ufficiale giudiziario che aveva il compito di far allontanare da casa marito moglie e i loro tre figli. La signora si è opposta fermamente e ha impugnato un coltello da cucina, minacciando e sbarrando la strada alle autorità.

E' stato quindi necessario l'intervento dei Carabinieri per bloccare la 45enne, fatto che è avvenuto senza che nessuno riportasse lesioni nella brevissima colluttazione. L'uomo ha invece accusato un malore ed è stato chiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 che lo ha accompagnato in ospedale per accertamenti.

I militari hanno successivamente denunciato la straniera per resistenza a pubblico ufficiale. La signora e i tre figli minori sono stati presi in carico dai servizi sociali e attualmente sono ospitati presso una comunità protetta, in attesa di un percorso di reinserimento.