Famiglia sotto sfratto, tensione a palazzo Prora fra forze dell'ordine e centri sociali

Oggi, di prima mattina, è andato in scena il nuovo tentativo di sfratto nei confronti di una famiglia che alloggia a palazzo Prora, il complesso situato all'incrocio tra viale Amendola e via Giardini che ospita negozi, servizi e appartamenti. Da ormai quattro anni in uno di questi alloggi abita una coppia, cui da sette mesi si è aggiunto un neonato: la loro situazione di morosità ha convinto il proprietario dell'appartamento a richiedere uno sfratto esecutivo, che fino ad ora è però rimasto solo sulla carta.

Questo a seguito dell'opposizione messa in atto dai giovani dello Sportello Sociale La Rage, articolazione del centro sociale modenese che da tempo si oppone fisicamente agli sfratti. Una decina di militanti hanno presidiato il portone del palazzo, impedendo l'accesso all'ufficiale giudiziario. Sul posto, oltre alla Municipale, è arrivata in forze anche la Polizia di Stato.

Ci sono stati momenti di tensione, poi ricondotti al dialogo, che è proseguito per diverse ore (la situazione è ancora in stallo nel momento in cui scriviamo, alle ore 11.45, ndr). La famiglia si oppone alla proposta formulata dai servizi sociali, cioè quella di un trasferimento in un albergo e poi in un alloggio del residence Costellazioni: senza la possibilità di cucinare e con un bambino di appena 7 mesi, la coppia chiede invece una sistemazione più tradizionale.

Per questo lo Sportello LaRage ha chiesto di rinviare nuovamente lo sfratto - siamo già al quinto tentativo - in attesa che il Comune possa fornire un alloggio più adeguato alle esigenze del nucleo. Sul posto si trovano agenti della Digos e poliziotti in tenuta antisommossa, in attesa di capire se si riuscirà ad ottenere un accordo o se dovrà essere usata la forza per allontanare gli antagonisti e aprirsi un accesso all'appartamento.