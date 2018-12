Tensione prolungata all'Italpizza, i manifestanti bloccano la Vignolese

Dalle 11 circa di questa mattina via Vignolese risulta quasi completamente bloccata tra San Damaso e il casello di Modena Sud. E' l'effetto della protesta messa in atto da alcuni lavoratori dello stabilimento Italpizza di San Donnino, avviata già nelle ore scorse dal sindacato autonomo Si Cobas. Questa mattina una sessantina di persone si sono radunate davanti ai cancelli di strada Gherbella, mettendo in atto un nuovo tentativo di blocco dei mezzi da e per lo stabilimento produttivo. La protesta riguarda la denuncia di sfruttamento dei lavoratori in appalto, che sarebbero contrattualizzati in modo differente dalle mansioni realmente svolte, nonchè alcuni licenziamenti di iscritti al sindacato.

Le forze dell'ordine hanno presidiato la zona e hanno deciso di intervenire proprio alle 11, replicando quanto già accaduto ieri sera verso le 20, con il lancio di alcuni lacrimogeni tra i manifestanti e lo schieramento dei reparti mobili per sgomberare l'ingresso dell'azienda. La conseguenza immediata è che i manifestanti si sono spostati lungo via Vignolese, dando adito a blocchi estemporanei e minacciando di occupare anche la vicina Autostrada.

