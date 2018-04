Finisce l'occupazione dell'ex cinema Cavour, blitz delle forze dell'ordine all'alba

Dopo oltre quattro mesi giunge al termine anche l'occupazione abusiva dell'ex cinema Cavour. Verso le ore 6.30 di questa mattina le forze dell'ordine hanno raggiunto corso Cavour scortando i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso i lucchetti utilizzati dal collettivo Guernica per chiudere gli ingressi dello stabile. Sul posto era presente in forze la Polizia di Stato con il Reparto Mobile in tenuta antisommossa - oltre a Carabinieri e Municipale - ma tutto si è svolto senza incidenti. Alcuni militanti del centro sociale si sono radunati per protestare davanti al cordone di polizia, ma non si sono avuti scontri.

L'occupazione termina così come richiesto dalla fondazione Auxilium che ha in gestione l'immobile di proprietà della Diocesi e che secondo un progetto non ancora avviato dovrà essere trasformato in una mensa per i poveri, sul modello di quella già presente accanto al Duomo. Tra gli occupanti e lo stesso arcivescovo Castellucci si era avuto in queste settimane un dialogo a distanza, ma il centro sociale aveva ribadito più volte di non essere disposto ad interrompere l'occupazione, se non a fronte di progetti condivisi con l'Amministrazione comunale.

Il collettivo ha però annunciato l'intenzione di proseguire con il percorso di "autogestione collettiva" avviato lo scorso anno con l'occupazione del cinema Olympia di via Malmusi, che si innesta nel dibattito pubblico circa il riutilizzo degli spazi abbandonati, in contrasto alle politiche di consumo di suolo per nuovi progetti edilizi. In mattinata è annunciata una conferenza stampa.