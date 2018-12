Quattro abusivi sgomberati da un casolare abbandonato, uno finisce in cella

In un edificio abbandonato a Soliera la Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine ha sorpreso ieri mattina quattro occupanti abusivi. La scoperta è stata fatta grazie alla segnalazione di un cittadino che portava a spasso il cane nei pressi dell’edificio, che si trova in via Berlinguer, e che si era accorto di movimenti strani.

Giunti sul posto gli agenti si avvedevano al piano superiore del casolare della presenza di quattro persone che avevano evidentemente passato la notte in giacigli di fortuna. Eseguiti gli opportuni accertamenti è emerso che tale A.B. 31 anni, era destinatario di un ordine di espulsione nonché di un ordine di carcerazione per reati commessi a Roma. E' stata pertanto data immediata esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere accompagnando il soggetto al Sant'Anna. Le altre persone identificate sono invece risultate regolarmente soggiornanti in Italia.

“Ancora una volta anche in questo caso si è dimostrata quanto sia importante la collaborazione dei cittadini – spiega l’assessore alla Sicurezza dell’Unione Roberto Solomita - e quanto l’impegno degli agenti della Polizia Locale possa portare a importanti risultati nel presidio del territorio”.