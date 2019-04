Si ubriacano e vandalizzano le auto, due 19enni modenesi denunciati in Riviera

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno denunciato “danneggiamento” e “ubriachezza”, N.F. e M.B.A., studenti modenesi 19enni, sorpresi in stato di evidente ubriachezza a danneggiare alcune auto parcheggiate nel centro di Milano Marittima, tra via Sanzio e viale Romagna. Sono in corso accertamenti nei loro confronti anche per capire se possono essere i reponsabili di altri danni riscontrati in zona.

Per tutti e due, che si erano spostati in Riviera per trascorrere le festività pasquali, è stata richiesta l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Cervia.