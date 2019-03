Il Presidente Mattarella arriva in città, si alza il livello della sicurezza

Con silenzio e discrezione, come necessario, si è già messa in moto nei giorni scorsi la macchina della sicurezza cittadina in vista dell'arrivo del Presidente della Repubblica sotto la Ghirlandina. Sergio Mattarella sarà infatti presente domani mattina alla sessione inaugurale dell’annuale convegno internazionale promosso dalla Fondazione Marco Biagi e Unimore in ricordo del professor Marco Biagi, tragicamente scomparso per mano delle Brigate Rosse il 19 marzo 2002.

Il Capo dello Stato prenderà quindi parte ai lavori che si apriranno presso la sede della Fondazione ore 10.30, per approfondire il tema de “La dimensione collettiva delle relazioni di lavoro. Sfide organizzative e regolative nel mondo del lavoro in trasformazione”. Una presenza fortemente simbolica, quella di Mattarella, indubbiamente sostenuta dalla necessità di ricordare l'alto profilo del giuslavorista, che più volte in passato è stato oggetto delle parole di elogio da parte del Presidente della Repubblica.

La cerimonia sarà ovviamente blindata - l'accesso è riservato ad una platea selezionata - e già da alcuni giorni sono state attivate attività di sorveglianza e bonifica dei percorsi e dei luoghi che Mattarella visiterà, sotto il coordinamento della Questura e con il convolgimento di tutte le forze dell'ordine.

Il convegno - i cui lavori potranno essere seguit in diretta streaming su tv.unimore.it - proseguirà poi per tutta la giornata e anche martedì 19 e si articolerà attraverso 7 sessioni parallele che affronteranno il tema dei “Diritti collettivi e strategie sindacali nell’era digitale: fondamenti teorici e tendenze globali” (lunedì 18 marzo), coordina il prof. Frank Hendrickx (Univ. di Lovanio, Belgio), delle “Sfide sociali e soluzioni giuridiche per la dimensione collettiva delle relazioni di lavoro” (lunedì 18 marzo), coordina prof. Marco Esposito (Univ. Parthenope di Napoli, Italia), dei “Diritti collettivi e strategie sindacali nell’era digitale: esperienze a confronto” (lunedì 18 marzo), coordina il prof. John Geary (University College di Dublino, Irlanda), del “Conflitto collettivo e diritto di sciopero” (lunedì 18 marzo), coordina il prof. Riccardo Salomone (Univ. di Trento, Italia), de “I recenti sviluppi della contrattazione collettiva” (martedì 19 marzo), coordina il prof. Emanuele Menegatti (Univ. di Bologna, Italia), delle “Relazioni collettive di lavoro e governance economica nello scenario globale” (martedì 19 marzo), coordina il prof. Ralf Rogowsky (Univ. di Warwick, Regno Unito), della “Rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e poteri datoriali” (martedì 19 marzo), coordina prof.ssa Susan Bisom-Rapp (Thomas Jefferson School of law, San Diego, Usa).