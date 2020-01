Si perdono durante un'escursione, turisti recuperati dal soccorso alpino

Brutta avventura ieri in Appennino per due escursionisti, fortunatamente andata a buon fine. Si tratta di un uomo di 49 e una donna di 45 anni entrambe residenti in provincia di Treviso. Partiti da Sestola in mattinata per fare una gita, si sono diretti verso il Lago Santo. Sulla via del ritorno hanno deciso di percorrere il sentiero CAI 457, ma giunti poco sopra l'abitato di Roncoscaglia, si sono accorti di aver perso l'orientamento.

I due escursionisti a quel punto decidono di fermarsi, anche perché il sole stava già tramontando e il buio avrebbe potuto complicare ulteriormente le cose. Sono circa le 16,20 quando l'uomo contatta il 118 per chiedere aiuto, specificando di non avere problemi di carattere sanitario e fornendo, inoltre, le loro coordinate geografiche essendo dotati di GPS. La Centrale Operativa, invia sul posto la squadra del Soccorso Alpino e speleologico, Stazione Monte Cimone.

I tecnici arrivano sul posto in pochi minuti e dopo essersi accertati delle loro condizioni, li hanno riaccompagnati a Sestola in albergo dove sono alloggiati.