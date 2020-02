Bloccati dal ghiaccio ai 1.750 metri del Monte Giovo, arriva il Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna - Stazione Monte Cimone sono intervenuti oggi, 22 febbraio, in aiuto a due escursionisti 38enni bloccati in quota a 1750 metri sul sentiero Cai 525 che dal lago Santo sale al monte Giovo, nel territorio di Pievepelago. L'allarme è scattato verso le 14: i due, un ragazzo di Fiorenzuola e una ragazza vicentina, non riuscivano più a scendere dalla montagna a causa delle lingue di neve e ghiaccio “a cascatella” sul sentiero. Rendevano molto pericolosa la discesa: scivolare lì poteva comportare gravi conseguenze.

Da qui la chiamata al 118: sul posto i tecnici Saer insieme ai colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di stanza all'Abetone. I tecnici hanno imbragato i due calandoli con manovre di corda per quasi 200 metri fino al primo sentiero libero. Su cui poi hanno potuto camminare fino al rifugio Vittoria e da qui fare rientro a casa con la macchina lasciata nel parcheggio, senza bisogno di assistenza medica.