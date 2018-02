Pian del Falco, il Soccorso Alpino recupera tre escursionisti dispersi

Oggi pomeriggio alle ore 14 i tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna della stazione del monte Cimone sono intervenuti per soccorre tre escursionisti che si erano persi nei boschi di Pian del Falco (Sestola). I tre, una donna di 42 anni (A. F.), e due uomini di 30 (F.B.) e 32 anni (C. R.), residenti ad Ozzano dell'Emilia, erano saliti al Cimone per un'escursione con le ciapsole, quando hanno perso l'orientamento, e hanno chiamato i soccorsi.

Gli uomini del Saer, sul posto con due squadre composte complessivamente da 7 tecnici e da un sanitario, hanno localizzato la posizione dove si trovavano i tre escursionisti, di cui due non vedenti, grazie alle informazioni raccolte telefonicamente. Li hanno raggiunti con gli sci, quindi recuperati in sicurezza e ricondotti alla loro auto a Sestola. L'intervento si è concluso alle ore 17. Sul posto anche i vigili del fuoco.