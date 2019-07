Intervento del Soccorso Alpino vicino a Sestola per aiutare un'escursionista

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna - Stazione Monte Cimone sono stati attivati questo pomeriggio alle 14.40 per prestare soccorso a un'escursionista caduta sul sentiero Cai 449 che da Pian del Falco scende a Sestola. La 68enne, O.C. le iniziali, mentre camminava con il marito in un tratto boschivo ha messo male un piede e ha accusato un forte trauma alla caviglia sinistra (sospetta frattura) con forti dolori.

A dare l'allarme il marito: sul posto in pochi minuti la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino, che ha imbarellato la donna calandola con l'ausilio di corde per una sessantina di metri fino alla prima strada carrozzabile. Qui è stata caricata sull'ambulanza 118 di Sestola (con infermiere a bordo) e condotta all'ospedale di Pavullo, in condizioni non gravi.