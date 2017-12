Animali in difficoltà per i botti di Capodanno, ecco chi contattare

La sensibilità sempre più diffusa per il benessere degli animali è una delle ragioni alla base dell’emissione della ordinanza sui botti da parte del Comune di Modena, che dice esplicitamente che “lo scoppio dei petardi non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali, né conseguenze di qualsiasi genere sugli spazi pubblici”.

La stessa ordinanza impegna anche i proprietari di animali d’affezione a vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento o investimento. Tra fine e inizio anno saranno comunque attivi servizi di riferimento per chi abbia bisogno di segnalare animali in difficoltà.

Per segnalazioni di cani vaganti o feriti si può contattare il Canile di Modena al tel. 059/8635178 dalle 9 alle 13.30 o il contact center della Polizia municipale, tel. 059 20314, che funziona 24 ore su 24 e può attivare l’operatore di turno per il recupero dei cani. Per segnalazioni di gatti incidentati (solo per gatti coinvolti in incidenti stradali, i volontari non possono essere contattati per assistenza veterinaria legata ad altre situazioni) si può contattare il Centro di Recupero "Il Pettirosso" al tel. 339 8183676 o 339 3535192 (numeri sempre attivi). Gli stessi telefoni sono quelli da contattare anche per segnalare fauna selvatica ferita o in difficoltà.

"Vorrei fare leva sui sentimenti sul quoziente intellettivo di ognuno di noi - spiega il responsabile del Centro Fauna Piero Milani - Spesso e volentieri facciamo le cose senza pensare alle conseguenze, conseguenze che sempre più speso si ripercuotono sugli animali. Non sto parlando di quegli animali amorevolmente accuditi dai proprietari, che chiudendo scuri e finestre il disturbo è minimo con un tv acceso in casa, ma parlo di quelli di un dio minore quegli animali che spesso ammiriamo affascinati perchè volteggiano sopra alle nostre teste o che corrono in un prato a rifugiarsi in un boschetto, parlo di rapaci diurni o notturni che spaventati si infrangono come capita tutti gli anni contro edifici fili della luce, che diversamente se non fossero spaventati eviterebbero in modo abile senza riportare ferite a volte inguaribili. E cosa dire di un capriolo un tasso o una lepre che spaventati escono all'improvviso ed attraversano la strada, quella stessa strada che hanno attraversato migliaia di volte con una certa prudenza ascoltando un'auto provenire verso di loro. Tutto questo accade ogni anno ed il primo dell'anno i volontari del Pettirosso escono per recuperare gli animali feriti o ancor peggio, morti. Tutto questo per lo scoppio di un petardo di un fuoco d'artificio che in pochi attimi si spegne come la vita di un'animale spaventato da quello stesso fuoco che per una frazione di secondo ci ha tenuto con il naso all'in sù".