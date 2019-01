Intrappolato in un torrente, cane salvato dai Vigili del Fuoco

Questa mattina alcune persone hanno udito i lamenti di un cane provenire dal torrente che scorre attraverso Sassuolo per poi gettarsi nel Fossa, in prossimità di via Mosca. L'animale era in effetti molto sofferente, dal momento che era rimasto bloccato nell'alveo profondo del corso d'acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a trarre in salvo il cane.

L'animale è stato qindi portato presso sede dei pompieri di Sassuolo in attesa di individuare i proprietari o, in alternativa, di essere trasferito presso il canile.