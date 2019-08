Cane precipita in un tombino, salvato dai Vigili del Fuoco

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Costituzione a Ravarino, per soccorrere un cane scivolato accidentalmente in un pozzetto per le acque reflue. Un'imboccatura stretta e uno spazio angusto, ma sufficiente ad intrappolare l'animale, precipitato per circa due metri.

Un pompiere si è calato nel pozzetto ed insieme ai colleghi è riuscito a recuperare sano esalvo l'anziano cane da caccia, che è stato restituito ai padroni con grande gioia di entrambi.