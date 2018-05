Canoisti sorpresi dalle rapide dello Scoltenna, salvati dai Vigili del Fuoco

Intorno alle 16:30 di questo pomeriggio cinque canoisti che stavano percorrendo torrente Scoltenna sono stati sorpresi corso d'acqua che si è fatto impetuoso a seguito dei rovesci temporaleschi che si sono abbattuti su tutta la provincia. I malcapitati hanno chiesto l'intervento dei soccorritori e i vigili del fuoco si sono attivati con una squadra di terra e con il nucleo elicotteri di Bologna.

Tre canoisti sono riusciti a raggiungere autonomamente la riva mentre altri due, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati al centro del torrente. L'elicottero quindi utilizzato il verricello per trarre in salvo in due sono stati poi depositate a terra senza conseguenze fisiche. Nessuno dei protagonisti di questa disavventura ha riportato ferite.