Stagione sciistica sul Cimone, primi interventi per i Carabinieri sciatori

I Carabinieri sciatori in servizio sulle piste nel comprensorio cistico del monte Cimone in località Passo del Lupo hanno già inaugurato la loro "stagione" insieme ai primi vacanzieri che dai giorni scorsi hanno iniziato a frequentare le (ancora poche) piste innevate. In particolare il soccorso sulle piste al fianco del 118 è iniziato con il malore occorso ad una ragazza di 20 anni nel pomeriggio del 30 dicembre. La giovane è stata raggiunta in motoslitta e poi caricata sull'elisoccordo per essere trasportata all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Il secondo intervento, sSempre sulle piste del Monte Cimone, ha riguardato invece le verifiche sulla sicurezza, del tutto analoghe a quelle che si svolgono in strada o in città. Un giovane sciatore originario della provincia di Parma è stato trovato in possesso di due spinelli di hashish e perciò è stato segnalato amministrativamente quale detentore di droga per uso personale.