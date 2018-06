Escursionista colto da malore, raggiunto dal Soccorso Alpino e trasportato in elicottero

Nella tarda mattinata di Mercoledì 27 Giugno, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna sono intervenuti per un soccorso sanitario in località "Le Polle", nel comune di Riolunato, sul versante settentrionale del Monte Cimone. Un escursionista residente a Castelvetro, ha infatti accusato un malore mentre stava effettuando una passeggiata nei boschi, non distante dalle strutture della nota località turistica.

Ricevuto l'allarme dalla Centrale Operativa del 118 Emilia Est, due squadre del Soccorso Alpino si sono dirette verso la zona, mentre da Pavullo si è alzato in volo l'eliambulanza abilitata ai recuperi in ambiente impervio. Purtroppo, vista la fitta vegetazione, il velivolo di soccorso non è riuscito ad individuare la zona in cui si si trovava il paziente, ed è atterrato nelle vicinanze: l'uomo è stato quindi raggiunto dai tecnici territoriali, che successivamente hanno trasportato sul posto con un mezzo fuoristrada del SAER anche l'equipe tecnico-sanitaria dell'elisoccorso.

Una volta stabilizzato, l'uomo è stato accompagnato fino all'elicottero e quindi trasportato all'Ospedale di Baggiovara in condizioni di media gravità.