Assente dal lavoro da giorni, trovato in fin di vita in casa

Ieri pomeriggio la Polizia Municipale di Castelfranco Emilia ha ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino, preoccupato per la prolungata assenza dal lavoro da parte di un collega, che da alcuni giorni risultava completamente irreperibile. Gli agenti si sono quini attivati per verificare la situazione e si sono recati nella frazione di Panzano dove il giovane risiedeva da solo. Qui non hanno ottenuto nessuna risposta e hanno quindi deciso di entrare nell'appartamento.

Una scelta azzeccata, dal momento che l'inquilino si trovava riverso a terra, in cattive condizioni fisiche ma fortunatamente ancora in vita. Sul posto sono quindi arrivati i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco e non senza fatica si è riusciti a fornire le prime cure al giovane e a caricarlo in ambulanza. Ora si trova ricoverato all'ospedale di Baggiovara.