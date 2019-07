Arresto cardiaco all'autogrill, la Polizia contribuisce a salvare un viaggiatore

Nel pomeriggio di ieri il personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord è intervenuto presso l’area di servizio “Campogalliano Est” dell'autostrada A22, in quanto era stata segnalata una persona colta da un probabile arresto cardiaco. Gli agenti che si trovano nei pressi del casello autostradale di Campogalliano hanno raggiunto immediatamente il posto, dove si trovava già personale del 118, al quale gli agenti hanno dato immediato supporto.

La situazione, infatti, si presentava molto grave: l’uomo, un italiano di 58 anni residente in provincia di Verona, era disteso a terra, privo di conoscenza. Gli agenti, in perfetta sinergia con il personale medico impegnato nella somministrazione dei farmaci salvavita - e seguendone puntualmente le indicazioni per operare nella maniera più corretta possibile - hanno effettuato le manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo di tecniche di compressione toracica esterna, ventilazione e anche attraverso il defibrillatore semiautomatico.

Dopo 45 minuti l’uomo ha ripreso alcuni parametri vitali, senza però stabilizzarli del tutto. I sanitari hanno pertanto deciso di trasportare il paziente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara in codice rosso. La corsa in ospedale è avvenuta con la pattuglia della Polizia Stradale che ha fatto da "apripista" per accellerare i tempi.

Fondamentale è stato anche l’intervento immediato prestato dal personale della stazione di servizio "Campogalliano Est", che non ha esitato ad utilizzare il defibrillatore presente presso la struttura. Un gioco di squadra dato da una somma di competenze e coraggio, che si è dimostrato vincente.