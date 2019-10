Carpi, controlli antidroga con l'unità cinofila in tre scuole superiori

Nell’ambito del Controllo Integrato del Territorio, questa mattina sono state effettuate da personale del Commissariato di Polizia di Carpi, insieme ad una unità cinofila della Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale, una serie di verifiche all’interno di tre istituti scolastici di Carpi, l’Istituto Tecnico Meucci, l’Istituto Professionale Cattaneo e il Liceo Fanti.

I controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani erano stati preventivamente concordati con la Dirigenza scolastica. Un momento paeticolare per questo fenomeno, recentemente riportato in evidenza dall'operazione "Castello di cocaina" svolta dai Carabinieri carpigiani, che ha certificato anche la presenza di studenti "assoldati" dagli spacciatori per far entrare la droga nelle aule.

Prima del controllo di stamane gli agenti si sono avvicinati ai giovani studenti con un approccio proattivo, in un’ottica di prevenzione e formazione, illustrando loro non solo le modalità di esecuzione dello controllo stesso, ma soffermandosi anche sulle conseguenze penali, amministrative e soprattutto di salute, in cui si incorre quando ci si trova ad avere a che fare con la droga.

Sono state effettuate verifiche sia all’interno delle aule sia nelle aree cortilive di pertinenza degli istituti scolastici. I controlli hanno dato esito negativo, non essendo stata rinvenuta sostanza stupefacente.