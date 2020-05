Spacca i vetri di 11 auto in sosta, ubriaco fermato dalla Polizia e denunciato

Ieri sera intorno alle ore 22 alcuni residenti del centro storico hanno segnalato una persona che urlava e si aggirava in strada danneggiando le auto in sosta. Una pattuglia della Volante ha raggiunto la zona in pochi minuti e ha individudato il vandalo grazie alle indicazioni dei testimoni, raggiungendolo e bloccandolo in corso Cavour.

Il 58enne è stato identificato in un noto pluripregiudicato residente in città: era in evidente stato di ubriachezza, tanto che faticava a reggersi in piedi e aveva con sè un lungo coltello da cucina, che è stato subito sequestrato.

Gli agenti hanno ricostruito l'accaduto, scoprendo così una notevole scia di danni fatta di vetri infranti. L'ubriaco, infatti, aveva spaccato i finestrini laterali di ben 11 auto in sosta: 3 in via Rismondo, 6 in via Sgarzeria e 2 in corso Cavour.

Il 58enne è stato accompagnato in questura e denunciato per danneggiamento aggravato, porto di oggetti atti ad offendere e ubriachezza molesta.