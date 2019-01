Spaccata al bar lungo la Pedemontana, denunciati di due autori

Tra tentativi di furto andati a vuoto e altri concretizzati, sono stati mesi difficili per il Bar Stazione di Fiorano, situato lungo la Pedemontana e quindi particolarmente appetibile per i criminali in cerca di facili vie di fuga. Un colpo era andato a segno anche lo scorso 28 novembre, quando dopo una spaccata i ladri erano riusciti a rubare diverse stecche di sigarette e una slot machine, poi forzata per prendere il denaro e abbandonata in strada. Grazie alle indagini dei Carabinieri ora i ladri hanno un volto e una denuncia pendente.

Grazie alle videocamere private e comunali, infatti, l'Arma è riuscita a identificare due cittadini stranieri autori del furto: si tratta di due albanesi , un 37enne e un minore di appena 16 anni, entrambi clandestini e con precedenti. I due sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.