Spaccata in pizzeria, clandestino inseguito dal proprietario e arrestato dalla Volante

Intorno le ore 23 di ieri sera, presso la sala operativa della Questura è arrivata una richiesta di intervento per l’intrusione di un soggetto all’interno della pizzeria I Dissonanti di via Berengari: l'intruso si era poi dato alla fuga per le vie limitrofe, rincorso dal titolare del locale. Intercettato da una Volante nei pressi di corso Cavour, il tunisino è stato inseguito a piedi da un agente che è riuscito a fermarlo e ad assicurarlo all’interno dell’auto di servizio, grazie anche all’ausilio di un secondo equipaggio intervenuto sul posto.

Nella tasca destra del suo giubbino è stato rinvenuto un cutter con lama da 11 cm, motivo per cui è stato altresì deferito per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo era riuscito a piegare le grate messe a protezione del locale, presumibilmente utilizzando un tubo di ferro di un cartello stradale ritrovato nelle adiacenze dell’entrata, e ad infrangere la vetrata della porta di ingresso, guadagnandosi l’accesso. Sulla sua persona è stata recuperata la somma di 15,50euro in monete, verosimilmente provento del furto appena commesso e contenute nel cassetto del registratore di cassa della pizzeria.

Accompagnato in Questura, il 25enne è risultato avere a proprio carico numerosi precedenti nonché condanne per reati contro la persona, in materia di stupefacenti, immigrazione clandestina e in particolar modo contro il patrimonio. Il tunisino è stato anche denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale, è stato trattenuto all’interno delle celle di sicurezza in attesa di processo con rito direttissimo.