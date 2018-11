Spaccata in gelateria e inseguimento in auto, ladro finisce in ospedale

La scorsa notte, poco prima delle ore 3, la centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri è stata avvertita di un spaccata appena andata in scena alla periferia di Sassuolo, presso il bar gelateria Happy Cream di via Mantova. Qualcuno aveva appena sfondato la vetrata del negozio con un'auto-ariete, stessa tecnica utilizzata anche nelle notti precedenti da una banda che sta agendo proprio nella fascia pedemontana della nostra provincia.

Sono state le Volanti della Polizia ad arrivare sul posto, ma i criminali si erano già allontanati. Sono quindi partite rapidamente le indagini per individuare i veicoli utilizzati dalla banda e in breve tempo è stato diramato a tutte le forze dell'ordine il profilo di due mezzi, un furgone Ducato e una Kia.

Sono stati i Carabinieri ad intercettare i mezzi poco dopo, sempre nel circondario di Sassuolo. Ne è nato un inseguimento cui si è aggiunta anche una pattuglia della Polizia e che si è concluso nel momento in cui il furgone dei malviventi è uscito di strada. Il guidatore è sceso e si è dato alla fuga a piedi, finendo però per cadere e per procurarsi due lesioni piuttosto gravi: portato al Pronto Soccorso dopo essere stato bloccato dai militari, infatti, gli sono state diagnosticate fratture alla gamba e alla spalla. Si tratta di un 38enne albanese pregiudicato.

Nel vano di carico del furgone, risultato rubato, sono stati trovati due videopoker, una macchinetta scambiamonete e diversi arnesi da scasso: la refurtiva non proviene però dal bar Happy Cream, ma i legittimi proprietari sono in corso di identificazione. La Kia è riuscita a far perdere le proprie tracce dopo l'incidente del complice, ma si presume che vi fossero a bordo almeno altre due persone.