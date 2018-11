Spaccata in via Emilia Est, inseguimenti e incidenti tra ladri e Volante

Alta tensione nella notte appena trascorsa lungo le strade di Modena. Intorno alle 4.30, infatti, alcuni cittadini hanno segnalato il fragoroso colpo che stava andando in scena in via Emilia Est, al civico 162, ai danni della rivendita di di articoli fotografici e video Officina Fotografica. Una banda di criminali, infatti, aveva appena utilizzato un furgone come ariete, riuscendo a sfondare la serranda e la vetrata quanto bastava per garantirsi l'acceso ai locali, al cui interno era iniziata la razzia dei prodotti, tutti oggetti tecnologici anche di considerevole valore economico.

La centrale operativa della Questura ha fatto convergere sul posto le due Volanti più prossime alla zona, le quali sono riuscite ad intercettare i ladri proprio mentre stavano per lasciare il luogo del delitto con il bottino caricato a bordo del furgone, un Ford Transit. La banda era però in possesso anche di una seconda auto, una potente Bmw X5: alla vista delle auto della Polizia entrambi i mezzi si sono dati alla fuga, imboccando vie diverse.

La corsa del furgone ha però avuto breve durata: dopo un paio di svolte in via Crespellani prima e in via Bove poi, infatti, il mezzo ha sbandato e si è schiantato contro un edificio, dopo che il guidatore lo ha abbandonato ancora in movimento. L'uomo è poi fuggito a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce fra i cortili privati della zona. Quantomeno, la Polizia ha potuto recuperare gli articoli rubati e il furgone stesso, a sua volta oggetto di furto nei giorni scorsi.

Ben più complesso e pericoloso è stato invece l'inseguimento nei confronti dei malviventi a bordo del suv Bmw, che si è protratto a forte velocità addirittura fino all'ingresso della Tangenziale di via Galilei, accanto alla Motorizzazione Civile. Qui i criminali hanno speronato la Volante ed entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, fortunatamente senza che gli agenti riportassero ferite nell'incidente. Anche in questo caso i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce nella notte, correndo nei campi.

All’interno del furgone sono stati recuperati 174 pezzi tra fotocamere professionali, videocamere, obiettivi fotografici, dispositivi flash, schede di memoria e accessori tecnici, per un valore di oltre 100.000 euro. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario del negozio, dopo che la Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi atti a recuperare tracce ed elementi utili per individuare gli autori della spaccata. Sono, infatti, in corso serrate indagini per risalire all’identità dei ladri che, viste le modalità con le quali hanno agito e la particolare spregiudicatezza, con altissima probabilità appartengono ad un gruppo criminale specializzato in furti ai danni di esercizi commerciali.