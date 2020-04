Si getta dal cavalcavia per fuggire alla polizia, spacciatore finisce all'ospedale

Ieri sera intorno alle 21.40 una pattuglia della Volante si è accorta della presenza sospetta di un giovane di colore, accovacciato nei pressi di una siepe tra via Begarelli e via Poletti. Quando i poliziotti si sono avvicinati hanno notato che il giovane cercava di disfarsi di un involucro che aveva in tasca, nascondendolo nell'arbusto: l'intervento immediato ha consentito agli agenti di sequestrare in questo modo 14 dosi di cocaina, oltre ai due cellulari che il ragazzo aveva con sè.

Lo straniero, dopo la perquisizione, è stato identificato in un 30enne nigeriano, regolare sul territorio, ma senza fissa dimora. Il giovane si è dimostrato subito collaborativo, ma alla prima occasione buona - durante il controllo dei documenti - ha compiuto uno scatto e si è dato alla fuga di corsa in direzione di via Ciro Menotti.

Inseguito da un agente a piedi e dal collega in auto - poi con il supporto di una guardia giurata di passaggio che ha assistito alla scena - il trentenne ha proseguito la sua corsa oltre la rotatoria di via Divisione Acqui, fino in cima al cavalcaferrovia. Durante la discesa verso la Crocetta, il fuggitivo ha scelto una soluzione imprevedibile e rischiosa, nella speranza di seminare i poliziotti: ha scavalcato il parapetto del ponte e si è gettato per alcuni metri nel vuoto, riuscendo ad atterrare sulla massicciata sottostante e a riprendere la fuga.

Un gesto atletico notevole che però non ha avuto l'esito sperato, tanto che poco dopo il giovane ferito si è dovuto arrendere. Gli agenti lo hanno raggiunto mentre cercava rifugio in una casa privata, tra via Graziani e via Cuboni. Qui è stato fatto intervenire il 118, che ha trasportato il 30enne all'Ospedale di Baggiovara. La diagnosi è stata di una frattura del polso e di un lieve trauma cranico, per i quali è stato ricoverato in Medicina d'Urgenza.

Insieme alle cure mediche, il pusher è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.