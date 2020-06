Viale Gramsci, lo spaccio prosegue direttamente a bordo delle auto dei clienti

Cambiano i volti, cambiano le tecniche e i modi, ma non cambia lo sostanza. In viale Gramsci lo spaccio di droga resta una costante, specie nella parte iniziale del viale, da qualche anno ormai in mano alla criminalità nigeriana che impiega le sue giovani leve sia in quel punto che dalla parte opposta del cavalcavia Mazzoni.

Nelle scorse settimane, nel pieno del lockdown, i residenti avevano segnalato i traffici molto evidenti dei pusher che utilizzavano cortili privati e nascondigli di fortuna per smerciare droga, sparendo poi rapidamente alla prime avvisaglie del passaggio delle forze dell'ordine. Nelle ultime settimane i malviventi stanno esplorando nuovi metodi, approcciando direttamente i clienti a bordo delle loro auto. Una sorta di consegna rapida per chi si ferma nei parcheggi lungo il viale.

La maggior parte delle consegne avviene "su appuntamento", ma l'intraprendenza degli spacciatori non rinuncia anche ad approcci diretti e casuali nei confronti degli automobilisti del tutto estranei che posteggiano normalmente lungo il viale. E' accaduto ad alcuni resienti, che si sono sentiti offrire la possibilità di acquisto una volta arrivati sotto casa.

Nelle ultime settimane le stesse forze dell'ordine hanno effettuato alcuni arresti e denunce di spacciatori trovati a bordo delle auto dei loro clienti, come avvenuto anche ieri pomeriggio lungo viale Monte Kosica.

Inutile sottolineare come per l'ennesima volta da parte di alcuni residenti del viale arrivi un grido d'allarme e un appello alle istituzioni e alle forze dell'ordine affinchè si agisca in modo efficace per debellare il problema dello spaccio, che le attuali politiche non sembrano proprio essere riuscite a scalfire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.