Fiorano, occupano una casa abbandonata e la trasformano in base per lo spaccio

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno effettuato una verifica presso una abitazione abbandonata in vial del Santuario, a Fiorano Modenese. I militari hanno constatato che qualcuno aveva forzato e danneggiato la porta di ingresso, riuscendo così ad entrare e prendere possesso abusivamente dell'immobile.

All'interno sono stati sorpresi tre giovani stranieri, tre cittadini marocchini rispettivamente di 24, 25 e 27 anni. La perquisizione dell'abitazione ha permesso di accertare che i tre avevano intrapreso una vera è propria attività di spaccio di sostanze stupefacenti, tant’è che sono stati scoperti 11 gr di hashish, già confezionati in singole dosi, materiale per il confezionamento e la somma contante di € 1.275, quest’ultima ritenuta provento dell’attività illecita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questa serie di motivi i tre sono stati tratti in arresto per i reati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, invasione di edifici e danneggiamento, e trattenuti nelle celle di sicurezza a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, per essere sottoposti a giudizio direttissimo.