Spaccio di cocaina, pregiudicato incastrato dai Carabinieri

Dopo diverse segnalazioni circa attività di spaccio in paese, i Carabinieri della stazione di Nonantola si sono mossi sulle tracce di un noto pregiudicato. Fatti i dovuti accertamenti, i militari sono passati all'azione e hanno bloccato l'uomo, originario di Crotone ma residente a Modena. Nella sua abitazione, setacciata dall'Arma, sono emersi nove involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 90 grammi. Lo spacciatore è stato tratto in arresto in attesa di processo direttissimo.