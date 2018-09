Spaccia cocaina nel suo garage, denunciato dalla Polizia

Quando una persona gira i tacchi alla vista di una pattuglia delle forze dell'ordine e accelera il passo fino a scomparire alla vista non è mai un segnale che promette qualcosa di buono. Lo sanno bene anche gli agenti di Polizia in servizio lo scorso sabato, che a metà mattina si sono trovati di fronte ad una scena di questo tipo mentre transitavano per un controllo di routine in via Fusco, in zona Modena Est. Un uomo si è allontanato velocemente attraverso un passaggio pedonale dopo essere sbucato da un garage al piano terra di un condominio: ovviamente i poliziotti hanno verificato subito cosa accadeva all'interno dell'autorimessa.

All'interno del box si trovava un uomo, il quale alle domande degli agenti non ha opposto molta resistenza e ha spontaneamente consegnato due bustine di plastica, spiegando che si trattava di cocaina. Forse il 50enne, per altro già noto alle forze dell'ordine, sperava di cavarsela con la scusa dell'uso personale, ma i controlli più approfonditi hanno rivelato altro.

Gli uomini della Volante hanno infatti perquisito sia il garage che l'abitazione, scoprendo in vari punti della casa e del box auto altre bustine di stupefacente, per un peso complessivo di 8 grammi di cocaina e 6,4 di hashish. La merce è stata sequestrata e il 50enne, italiano, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.