Spaccio fra gli studenti, ancora nei guai un minorenne di San prospero

Le indagini svolte dai Carabinieri negli ultimi tempi hanno portato i militari di San Prospero a richiedere alla Procura dei Minori un mandato di perquisizione a carico di un ragazzo residente in paese, per altro pregiudicato nonostante la maggiore età non ancora raggiunta. I timori degli uomini dell'Arma si sono rivelati corretti: il 17enne aveva a disposizione non solo una ventina di grammi di marijuana, ma anche tutto il necessario per condurre l'attività di spaccio, rivolta verosimilmente ai suoi coetanei.

I militari hanno sequestrato un bilancino di precisione, uno smartphone e il materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato denunciato.