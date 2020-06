Rifornivano gli studenti di marijuana e hashish, otto giovani denunciati

Otto giovani poco più che maggiorenni, residenti tra Mirandola e Cavezzo, sono stati tirati giù dal letto alle prime luci dell'alba da una visita inaspettata. I carabinieri della Compagnia di Carpi, a conclusione di una attività di indagine che durava da alcune settimane, hanno infatti dato esecuzione ad otto perquisizioni locali e personali disposte dalla Procura della Repubblica di Modena nei confronti di altrettanti ragazzi

Gli indagati sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura con l’accusa di aver gestito un giro di spaccio di hashish e marijuana rivolto ai loro coetanei della Bassa modenese. Un traffico che proseguiva da almeno sei mesi. Le cessioni di droga - documentate dai Carabinieri - sono avvenute principalmente all’interno degli istituti scolastici del territorio in periodo pre-covid, nei parchi cittadini, in alcune sale giochi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso delle ricerche sono stati rinvenuti complessivamente grammi 40 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 7 telefoni cellulari, 5 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 375 euro.