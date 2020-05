Spaccio al Novi Sad, straniero fermato dai militari

Ieri sera la pattuglia dellìEsercito che controlla di routine la zona del parco Novi Sad ha notato un uomo aggirarsi in maniera sospetta nei pressi dell'area verde e lo ha fermato per un controllo. Ritenendolo coinvolto nel traffico di stupefacenti, i militari hanno chiamato il 112 per una verifica. Ricordiamo infatti che le pattuglie dell'Esercito non hanno facoltà di intervenire in maniera diretta per le perquisizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Carabinieri della Stazioen di Viale Tassoni sono arrivati sul posto e hanno preso in consegna lo straniero, identificato in un cittadino senegalese residente a Maranello. A seguito di perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di 4 gr di marijuana e 3 gr di hashish nonché di un coltello a serramanico. Per questo è stato denunciato a piede libero sia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che per porto abusivo d’armi.