Una stanza d'albergo come base per lo spaccio, arrestati due pusher

I Carabinieri sono riusciti ad intercettare due spacciatori che avevano stabilito la loro base operativa nella zona di San Prospero, dove alloggiavano presso una stanza d'albergo. I due sono stati tratti in arresto ieri dopo che i militari li hanno sorpresi durante una compravendita, avvenuta presso un distributore di carburante lungo la Statale del Canaletto. Un rapido incontro fra due auto che si sono affiancate, quella dei pusher e quella di un cliente 48enne, ha permesso agli uomini dell'Arma di intervenire per mettere fine all'attività, che era monitorata già da qualche tempo.

Sull'auto dei due son stati ritrovati alcuni grammi di marijuana e d un'altra sostanza ancora non analizzata, ma la vera scoperta è arrivata con la perquisizione del piccolo appartamento del residence che avevano preso in affitto. Qui sono emersi altri 15 grammi di cocaina e 21 di altre droghe, oltre a bicarbonato per il taglio delle sostanze, materiale per il confezionamento, bilancino e 2.000 euro in contanti.

Sono così finiti in manette due cittadini di origine campana ma domiciliati in due comuni della provincia modenese, rispettivamente di 43 e 38 anni, già noti alle forze dell'ordine.