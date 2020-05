Spaccio in via Emilia Centro, denunciati due giovani

Pomeriggio movimentato quello di ieri in via Emilia Centro. Oltre all'accoltellamento di un 26enne tunisino, soccorso dai Carabinieri e dal 118, i militari hanno proceduto anche alla denuncia di altri due giovani conazionali del ferito, in un episodio distinto. Una pattuglia dell'Arma, infatti, ha notato un colloquio e uno scambio tra i due ventenni nordafricani, già noti alle forze di polizia.

L'intervento immediato ha permesso di scoprire una cessione di stupefacente. Uno dei due è stato trovato in possesso di hashish e cocaina ed è stato quindi denunciato. L'acquirente si è dimostrato a sua volta poco collaborativo e il suo atteggiamento sospetto ha fatto scattare anche per lui il deferimento a piede libero, con l'accusa di favoreggiamento personale.