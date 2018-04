Sparatoria nella notte alla Fossalta, esplosi tre colpi in strada

La Polizia sta indagando su quanto avvenuto questa notte nell'immediata periferia di Modena. Intorno a mezzanotte, secondo l'indicazione dei residenti, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco lungo la via Emilia, in località Fossalta. Ad accorgersi del fatto è stato il negoziante di Nuova Supergarden, la cui officina ha sede proprio sotto il portico dello storico edificio accanto al torrente Tiepido. Aprendo il negozio al mattino si è infatti accorto di un foro di proiettile che aveva bucato sia la serranda che il vetro di uno dei locali della ditta.

La Polizia ha inviato sul posto la sezione Scientifica, che ha battuto l'intera area alla ricerca di ulteriori tracce. Nel complesso sono stati rinvenuti tre bossoli a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Verosimilmente i colpi sono stati esplosi proprio dalla strada, forse da un veicolo in trasito. Presto, in ogni caso, per fare ipotesi circa la natura dello scontro a fuoco o dell'atto intimidatorio, per il quale al momento non risultano persone ferite soccorse presso le strutture sanitarie modenesi.

Le indagini potranno essere agevolate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcuni esercizi situati lungo la via Emilia.