Spargisale in azione a Modena, monitoraggio notturno per gli spartineve

Nella notte e nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 febbraio è previsto il monitoraggio delle condizioni delle strade del territorio comunale di Modena per valutare l’impiego di mezzi spargisale e di spazzaneve. Al momento, infatti, le precipitazioni nevose non creano accumuli e la circolazione stradale risulta regolare, ma in base alle previsioni meteo le precipitazioni continueranno anche nelle prossime ore per poi riprendere nella giornata di domenica ed è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade.

Qualora sia necessario, quindi, previa verifica di temperatura e umidità, i tecnici sono pronti a intervenire con i mezzi spargisale sulle tangenziali di competenza comunale, cavalcavia, rotatorie, sottopassi e in alcune strade di campagna particolarmente trafficate.

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sitodel comune. È possibile iscriversi anche al nuovo servizio di messaggistica basato sul sistema Telegram che propone sia le informazioni in caso di neve e ghiaccio (@ComuneMO-neve) sia quelle relative alla manovra antinquinamento e all'attivazione di misure emergenziali (@ComuneMO-antismog).