Autovelox sulla Pedemontana, il 45% delle multe andrà alla manutenzione stradale

Il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese ha approvato una convenzione con la Provincia di Modena sulle modalità di versamento e di impiego delle risorse derivanti dal 50% delle sanzioni comminate dal rilevatore di velocità installato sulla Pedemontana, che devono essere versate alla Provincia, quale ente proprietario della strada.

La Provincia di Modena si impegna a destinare il 90% delle somme ricevute al finanziamento di interventi di manutenzione e emessa in sicurezza delle infrastrutture stradali ivi compresa la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, prioritariamente per la manutenzione di strade provinciali che insistono prioritariamente sul territorio del Comune di Fiorano Modenese e in subordine su strade provinciali dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.