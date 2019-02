Evade ancora dai domiciliari, 19enne violento finisce in cella

Era stato nuovamente posto ai domiciliari dopo esserne evaso per andare in palestra, ma ha continuato a violare la misura imposta dal Tribunale. Ieri pomeriggio i militari della Compagnia Carabinieri di Carpi lo hanno arrestato e tradotto in carcere, in esecuzione di una ordinanza di inasprimento della misura cautelare richiesta dalla Procura ed emessa dal GIP del Tribunale di Modena. Ha quindi "esaurito il bonus" - per usare un termine sportivo - il tunisino 19enne residente a Carpi e protagonista di una serie di gravi reati.

Il ragazzo è colui che – da ultimo – è stato arrestato a dicembre scorso per aver rapinato due donne carpigiane insieme ad un complice connazioale a bordo di uno scooter. Le indagini permisero di rintracciare i due in un locale noto in tutta Carpi – il pub Scazza, di fronte alle piscine, mentre erano in procinto di comprare cocaina con il denaro rubato.

L’arrestato, ora in carcere, è noto anche per essere uno dei tre che saccheggiò l’Istituto Sacro Cuore, assieme a due dei minorenni che devastarono il Meucci.