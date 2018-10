Insulti e finti ordini alla pizzeria da cui era stato licenziato, 35enne denunciato

I Carabinieri di Carpi hanno denunciato in stato di libertà un italiano di 35 anni, residente in città, pregiudicato. L'uomo, dal mese di luglio ad oggi, avrebbe infatti assunto atteggiamenti persecutori nei confronti di un suo ex collega di lavoro, un 43enne, accusandolo di essere l’artefice del suo licenziamento da una pizzeria cittadina.

L’uomo, a seguito del suo allontanamento - che sarebbe stato dovuto ad un atteggiamento troppo disinvolto con la clientela e al fatto che fumasse in servizio - ha ritenuto di vendicarsi iniziando a transitare molte volte nei pressi del locale con il solo scopo di insultare il pizzaiolo. In più, qualche giorno fa, ha ordinato 8 metri di pizza al telefono camuffando il tono della voce, facendoli recapitare ad un ignaro cittadino.