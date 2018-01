Minaccia e pedina la moglie dell'amante, il Tribunale dispone l'allontanamento

Se nella maggior parte dei casi i reati di stalking vengono contestati a uomini, spesso incapaci di rassegnarsi alla fine di una relazione, il caso seguito in queste ultime settimane dalla Questura di Modena si gioca invece a parti invertite. Nei giorni scorsi, infatti, il Tribunale ha emesso una misura cautelare di divieto di avvicinamento a carico di una modenese di 47 anni, responsabile di atti persecutori nei confronti di unìaltra donna. I fatti hanno origini più lontane, dal momento che la tensione fra le due era già scoppiata nel 2016, anno in cui la stalker era già stata ammonita formalmente.

L'intervento delle autorità non era però stato sufficiente a scoraggiare la 47enne, che in questi ultimi sei mesi era tornata alla carica. Il motivo del rancore è da ricercarsi in una relazione extraconiugale con il marito della vittima. I due amanti hanno però troncato il loro rapporto, dopo la decisione dell'uomo di tornare con la moglie: questo ha mandato su tutte le furie la "rivale", che non si è fatta scrupoli.

La Polizia ha documentato innumerevoli messaggi, mail e telefonate di minacce e ingiurie, sfociate poi anche in pedinamenti e appostamenti. La donna si è spinta fino ad attendere l'altra sotto la sua abitazione e presso la scuola frequentata dai figli della vittima. Una serie di comportamenti che hanno costretto la moglie a vivere nel terrore, convincendo l'autorità giudiziaria ad imporre il divieto di avvicinamento.

Nel corso dell'operazione la Squadra Mobile ha anche sequestrato sei fucili che la 47enne deteneva legalmente: vecchie armi da caccia ricevute in eredità dalla famiglia, ma che alla luce dei comportamenti della modenese sono state requisite per non prestare il fianco a situazioni ben più problematiche.