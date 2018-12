Starsburgo. Coordinatore Lega Giovani Modena: "Ci siamo salvati perché abbiamo fatto tardi ai mercatini"

E' stato un caso ad aver impedito ai giovani della Lega di Modena di ritrovarsi alle 7 nel mercatino di Natale di Stasburgo nel momento in cui sarebbero iniziati gli spari. Infatti, come ci ha raccontato il coordiantore Giovani della Lega Alex Pedrazzi: "L'autista aveva sbagliato uscita dell'autostrada e così abbiamo ritardato circa un'ora e mezza i nostri impegni. Stavamo per uscire dall'hotel diretti ai mercatini di Natale, come da programma, quando ci hanno detto che era successo qualcosa e che era meglio rimanere chiusi in hotel."

I Giovani della Lega di Modena si erano recati a Starsburgo per incontrare gli eurodeputati del Carroccio e il loro programma prevedeva proprio un tour ai mercati di Natale, nel centro storico della città. Tuttavia nel momento degli attentati si trovavano in un hotel a 7 km dal centro storico, e grazie ai social sono venuti a sapere cosa accadeva presso quei mercatini, e così si sono chiusi in Hotel.