Controlli anticontagio, a Modena 50 sanzioni al giorno da inizio epidemia

Il Prefetto di Modena Pierluigi Faloni ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di organizzare e disporre i controlli per il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia nella Fase 2. Le Forze di Polizia porranno particolare attenzione alla vigilanza delle aree pubbliche, piazze, parchi, piste ciclabili e luoghi ove siano possibili forme di aggregazione, con particolare riguardo alle aree del centro dove si svolge la "movida".

Nel corso della riunione il Prefetto ha avuto modo di ringraziare le Forze di Polizia per "la competente e la professionale opera che hanno svolto e che stanno svolgendo in questo momento di particolare impegno".

Sono stati resi noti anche i dati relativi a controllie e sanzioni: dall’ 8 marzo al 21 maggio scorso sono state messe in campo oltre 17.000 pattuglie delle Forze dell’Ordine che hanno visto impegnate 35.750 unità operative. In tale periodo sono state controllate 82.509 persone ed ispezionati 38.864 esercizi commerciali le sanzioni comminate sono state in totale 3.863.

Un impegno davvero massiccio, che ha riguardato addirittura più del 10% della popolazione residente in provincia e che si è tradotto in una media di 50 sanzioni al giorno, comprensive sia delle denunce penali del primo periodo che delle multe successive.

Il Prefetto ha colto anche l’occasione per "rinnovare alla collettività l’auspicio che siano rispettate tutte le norme previste per evitare il contagio del virus che com’è noto dipende da un corretto comportamento di ognuno".