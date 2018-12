Derby allo stadio Braglia, le modifiche alla circolazione stradale

Anche se parliamo di Serie D, quella tra Modena e Reggio Audace (Reggiana) non può essere mai una partita banale. Non lo è da un punto di vista sportivo, dal momento che la Reggiana è la diretta inseguitrice dei canarini in campionato, ma non lo è soprattutto per la capacità di scaldare gli animi dei tifosi facendo eva sulla rivalità ancestrale tra le due squadre e le due città. Il derby vedrà quindi un grande afflusso di tifosi di ambo gli schieramenti - la curva Montagnani è sold out - con la necessità di provvedere a misure di sicurezza come a Modena non se ne vedevano da qualche tempo.

Lo schieramento di forze dell'ordine a tutela dell'ordine pubblico sarà più imponente del solito ed è stato oggetto di una serie di riunioni organizzative in Questura. Già prima delle 14.30 di domenica 2 dicembre - ora del fischio di inizio - anche la circolazione stradale verrà interrotta dalla Polizia Municipale per consentire l'afflusso e il deflusso dei tifosi.

Sarà vietata la circolazione e la sosta (divieti di sosta con rimozione) in viale Monte Kosica nel tratto compreso tra p.le Natale Bruni e p.le Tien An Men; in viale Montecuccoli, da via Santi a viale Monte Kosica; in viale Fontanelli, da viale Monte Kosica a corso Cavour. Vietata la sosta anche in p.le Tien An Men. Sono inevitabilmente previsti rallentamenti del traffico nelle aree circostanti.